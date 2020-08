Punktejagd ohne Doppel

Die ersten Spiele für die insgesamt 14 Tischtennismannschaften der DJK/VfL unterstreichen ein Stück Normalität in Corona-Zeiten, und doch wird diese Saison anders verlaufen als jemals zuvor. „Die Doppel werden aus Gründen des Infektionsschutzes ersatzlos gestrichen“, gibt Schulze Brock die Entscheidung des Westdeutschen Tischtennisverbandes (WTTV) wieder. Lediglich die Einzel fließen in die Wertung ein – folglich gibt es je nach System und Mannschaftsstärke bis zu vier Partien weniger pro Spiel. „Für uns eher schade, weil wir in Billerbeck traditionell über starke Doppel verfügen“, sagt der Abteilungsleiter. „Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt wieder an den Tisch können.“ Zudem werden dafür tatsächlich alle Einzel ausgetragen, auch wenn die Partie schon entschieden ist – damit jeder Akteur auf zwei Spiele kommt.

Wochenlang ging wie in vielen anderen Sportarten nichts. „Mitte Mai sind wir mit ganz kleinen Gruppen wieder ins Training eingestiegen“, erzählt Hermann Schulze Brock. Mittlerweile, ergänzt Sebastian Dahl, könne die Halle wieder mit allen Platten genutzt werden, natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Bis zum 3. August waren noch alle Turniere gestrichen, jetzt geht es an diesem Wochenende mit dem fast regulären Meisterschaftsbetrieb los. „In der Halle lassen sich die beiden Mannschaften gut voneinander trennen“, sieht Dahl keine großen organisatorischen Probleme. Und am Tisch stehen die Spieler ohnehin mindestens 2,70 Meter auseinander.

Es geht wieder los! Fünf Herrenteam des VfL Billerbeck werden im Meisterschaftsbetrieb aktiv sein, dazu zwei Damenteams und gleich sieben Schüler- und Jugendmannschaften. „Der Trend bei uns ist sehr positiv“, berichtet Hermann Schulze Brock von rund 60 Aktiven. „Das funktioniert bei den Jüngeren natürlich nur, indem die Eltern so gut mitarbeiten.“ Leider sei durch die Corona-Pandemie die Nachwuchsarbeit, bei der Neulinge auf den Geschmack gebracht werden, ins Stocken geraten, bedauert er: „Wir müssen sehen, wann und wie wir das wieder aufnehmen können.“

Aushängeschild der Abteilung ist die erste Damenmannschaft, die erstmals in der Verbandsliga antritt und das fast durchweg mit U 18-Spielerinnen. „Das sind die Mädchen, die bei den Schulmeisterschaften mit dem Pius-Gymnasium immer für Furore sorgen“, lächelt Schulze Brock mit Blick auf die Spielerinnen Henrike Fehmer, Lea Laukamp, Emma Vogt, Helene Volmer und Vivien Walde. Ihnen traut er in der höheren Klasse einen Mittelfeldplatz zu: „Die Leistungskurve zeigt nach oben.“

Schwerer werden es da erfahrungsgemäß die Herren haben, die in der Besetzung Jürgen Bolwin, Lars Flaskamp, Jan-Bernd Frie, Hubertus Messing, Marcel Rahms und Philipp Streeck in der Bezirksklasse an den Start gehen. „Da steht der Klassenerhalt im Vordergrund“, verweis der Abteilungsleiter darauf, dass dieses Team aus beruflichen und familiären Gründen häufig nicht komplett antreten könne. Über allem steht aber ohnehin der Spaß, endlich wieder an der Platte um Punkte zu kämpfen.