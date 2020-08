Der Pott soll in die Domstadt

Sie sind die Expertinnen, was den Pokalwettbewerb angeht. Fünf Siege haben die VfL-Frauen seit 2012 gefeiert, sich anschließend sogar zweimal über die Westfalenrunde für den DFB-Pokal qualifiziert. „Für sie ist das fast Normalität“, sagt Averesch mit Blick auf den Seriensieger, der allerdings in den vergangenen beiden Spielzeiten Union Wessum beziehungsweise GW Nottuln die Trophäe überlassen musste. „Der Anspruch als klassenhöchstes Team im Kreis muss immer sein, ins Finale zu kommen.“

Da sind sie nun wieder und gelten erneut als Favorit. Der Gegner SpVgg Vreden ist gerade in die Landesliga aufgestiegen, für Frank Averesch allerdings ein unbeschriebenes Blatt. „Walter Okon hat die Mannschaft im Halbfinale in Darfeld gesehen“, setzt der Trainer auf ein paar Tipps seines Vorgängers, der übrigens morgen ebenfalls auf der VfL-Bank sitzen wird. Für Averesch eine Ehrensache: „Walter hat die Mannschaft ins Halbfinale geführt.“ Folglich sei es für ihn selbstverständlich, morgen gemeinsame Sache zu machen.

Als Westfalenligist gehen sie favorisiert in die Partie, aber der Trainer warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das ist nur ein Spiel, da kann alles passieren.“ Drei Ausfälle müssen sie verkraften, denn Betty Anane (Muskelfaserriss in der Wade), Maren Schulte (Rückenprobleme) und Laura Wolters, die nach ihrem Bänderriss in der nächsten Woche wieder mit lockerem Training beginnen wird, stehen nicht zur Verfügung. „Aber der Kader ist groß“, verweist Averesch darauf, mit seinem Co-Trainer Daniel Richter immer darauf achten zu müssen, allen Spielerinnen gerecht zu werden.

So ist es für den VfL Billerbeck sicherlich ein besonderes Spiel, für das Trainer-Team aber vor allem ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Saisonstart am 20. September – den mit einem Pott zu garnieren, wäre aber eine feine Sache. 7 Das Endspiel wird am morgigen Sonntag um 15 Uhr am Ahauser Damm in Gescher (Kunstrasen) angepfiffen. Wegen der Corona-Verordnungen dürfen nur 300 Zuschauer dabei sein. 7 Heute trägt der VfL Billerbeck noch um 15 Uhr (Sportzentrum Süd) ein Testspiel bei der SG Coesfeld 06 aus. Im Hinblick auf das Pokalfinale holt sich Frank Averesch Unterstützung aus der zweiten Mannschaft.