Pokalsieger muss ohne Pott jubeln

Als Anna Haberecht in der 89. Minute knapp neben den Kasten zielte und Schiedsrichter Martin Grösbrink kurz darauf abpfiff, blieb den Vredenerinnen zumindest eine Höchststrafe erspart: Es ist nicht zweistellig geworden. „Dass wir es in der Höhe gewinnen, damit hätte ich nicht gerechnet“, staunte auch VfL-Trainer Frank Averesch. „Aber wir haben heute gezeigt, welche Qualität in uns steckt.“ Nahezu jederzeit hatte der Westfalenligist aus Billerbeck das Geschehen fest im Griff, und spätestens nach einer halben Stunde hätte der Name der Siegermannschaft schon in den Pokal graviert werden können. Wenn er denn vor Ort gewesen wäre.

Schon in der neunten Minute besorgte Anna Haberecht nach Vorarbeit von Anna Hruschka die Führung für den Favoriten. Das passte Frank Averesch in den Kram, nicht aber das, was direkt folgte. „Nach dem 1:0 sind wir einige Minuten geschwommen“, sah er eine kurze Schwächephase, in der Julia Decker den Ausgleich für den Landesliga-Aufsteiger hätte erzielen können. Mit dem 2:0 durch Lea Haverkamp nach toller Kombination über Jana Krystek und Liska Behrens (25.) sowie dem 3:0 durch Anna Haberecht nach Pass von Mathilda Bargel nur drei Minuten später war der Drops gelutscht. Liska Behrens nach feinem Pass von Anna Haberecht (36.) und erneut die Torjägerin selbst nach Flanke von Jana Krystek schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 5:0.

Eine deutliche Führung, die dafür sorgte, dass die VfL-Frauen zu Beginn der zweiten Halbzeit ein wenig die Zügel schleifen ließen. Julia Decker nutzte das zum Ehrentreffer (49.), aber dann übernahm der Westfalenligist wieder vollends das Kommando: Lea Haverkamp erhöhte nach Pass von Mathilda Bargel (59.) sowie nach feinem Solo (67.) mit zwei Toren auf 7:1. Dann griffen die beiden Joker in die Trickkiste: Steilpass von Jule Börsting auf Franziska Diekmann, die restlos überlegt vor SpVgg-Torhüterin Laura Tenbrake einschob – nach diesem identischen Strickmuster fielen die beide Tore zum 8:1 und 9:1 in der 81. und 84. Minute.

Das war deutlich! „Leider wieder nicht zu Null, aber trotzdem sehr souverän“, zog Frank Averesch einen Strich unter eine einseitige Partie. Verzichten musste der neue Trainer allerdings auf das gewünschte Foto mit seinem Vorgänger Walter Okon und Pokal in der Mitte – in Gescher gab es gestern eine Menge zu sehen, nur nicht den Pott. 7 VfL Billerbeck – SpVgg Vreden 9:1; Tore: 1:0 Anna Haberecht (9.), 2:0 Lea Haverkamp (25.), 3:0 Anna Haberecht (28.), 4:0 Liska Behrens (36.), 5:0 Anna Haberecht (45.), 5:1 Julia Decker (49.), 6:1 und 7:1 Lea Haverkamp (59., 67.), 8:1 und 9:1 Franziska Diekmann (81., 84.).