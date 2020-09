Goldmedaille aus Budapest im Gepäck

Mit ihrem Wallach „Der kleine Sunnyboy WE“ ist Shona Benner zum zweiten Mal bei der Europameisterschaft angetreten. Im vergangenen Jahr hatte das deutsche Team Bronze gewonnen und es nun nach ganz oben aufs Treppchen geschafft – vor dem Vorjahressieger Dänemark.

In der Einzelprüfung landete Shona Benner mit 75,919 Prozent auf dem siebten Platz. „Wir haben eine andere, offensivere Herangehensweise gewählt. Wenn man es bis in dieses Turnier geschafft hat, dann hat man nichts mehr zu verlieren“, erklärt die Billerbeckerin. „Es war mein Pech, dass ich Fehler hatte. Wir sind das erste Mal so geritten. Es hat funktioniert, war aber zu unerfahren.“ Mannschaftskollegin Lucie-Anouk Baumgürtel wurde mit „Zinq Nasdaq FH“ Europameisterin (82,351 Prozent). Antonia Roth holte mit „Daily Pleasure WE“ im Einzel die Bronzemedaille (77,297 Prozent). Auf dem vierten Platz landete Rose Oatly mit „Daddy Moon“ und 76,649 Prozent. Auch bei der Kür holte Lucie-Anouk Baumgürtel mit 85,735 Prozent Gold. Die Bronzemedaille bekam hier Rose Oatly mit 82,555 Prozent. Antonia Roth holte Platz vier (79,710 Prozent).

Für die Kür, an der die 18 besten Pony-Dressurrreiter teilnehmen, hatte sich Shona Benner nicht qualifiziert, weil nur drei Reiter eines jeden Teams dort starten dürfen. „Das ist ein wenig schade“, sagt die junge Billerbeckerin. Für sie war es die letzte Teilnahme an der Pony-Dressur-EM. Denn: Es dürfen Reiter nur bis 16 Jahren an den Start gehen. Es ist auch überhaupt das letzte Pony-Jahr der jungen Reiterin und dementsprechend war es das letzte Turnier mit „Der kleine Sunnyboy WE“. Das macht sie wehmütig, schließlich waren die beiden sehr erfolgreich. Sie sattelt auf Großpferde um und trainiert bereits.

Bei der deutschen Meisterschaft in zwei Wochen wird sie mit der Hannoveraner Stute Brisbane an den Start gehen. Dafür wird jetzt die nächsten zwei Wochen trainiert, denn nach dem Turnier ist vor dem nächsten.