Plötzlich hellwach und kalt wie Eis

Frank Schulz, der neue Trainer des SC Reken, schlich kopfschüttelnd vom Kunstrasen, weil er kaum fassen konnte, wie seine Mannschaft dieses Spiel noch verlieren konnte. „Weil unser Matchplan aufgegangen ist“, lachte Yannick Gieseler ein paar Meter weiter. Er hatte damit gerechnet, dass die Gäste, die mit etlichen erfahrenen Spielern besetzt sind, nach 70 Minuten abbauen würden. So kam es – wobei der VfL-Trainer einräumte, dass es zu diesem Zeitpunkt durchaus glücklich „nur“ 0:1 gestanden hatte.

Denn die Rekener waren zu Beginn deutlich überlegen, schafften folgerichtig in der 24. Minute die Führung, als die Billerbecker eine Flanke genau vor die Füße von Kevin Korte klärten und der den Ball trocken aus 20 Metern zum 0:1 versenkte. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, urteilte Yannick Gieseler. Die ganz dicken Möglichkeiten blieben aber aus.

In den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit fand der VfL offensiv überhaupt nicht mehr statt. Die Gäste kontrollierten Ball und Gegner und erspielten sich zudem mehrere klare Möglichkeiten – allerdings hatten sie die Rechnung ohne den glänzend aufgelegten Max Mertens zwischen den Pfosten gemacht: Er klärte unter anderem bei einem Kopfball von Marcel Korth (63.) und einem Schuss von Dominik Göbel (70.) überragend und hatte auch das Glück des Tüchtigen, als René Aguilar einen Abpraller von der Latte aus kürzester Distanz über den Kasten setzte (58.). „Natürlich können wir 0:3 zurückliegen“, gab Gieseler ehrlich zu. „Haben wir aber nicht.“

Dann waren sie plötzlich da, und wie: Flanke Leon Holtmann, Kopfball Felix Leimkühler – mit dem ersten Torschuss überhaupt in der zweiten Halbzeit gelang der umjubelte Ausgleich (74.). Und damit nicht genug: Nur drei Minuten später tanzte der eingewechselte Leo Mertens auf der Grundlinie die SC-Abwehr aus und legte mit viel Übersicht auf Leimkühler zurück, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 besorgte. Dabei blieb es, weil Volkan Kiral in der 82. Minute mit einem Freistoß nur den Innenpfosten traf. Noch einmal Glück für den VfL, der am Ende der sechsminütigen Nachspielzeit jubeln durfte: gefühlt das Comeback des Jahres, das der Trainer aber vorher auf dem Zettel hatte. 7 VfL Billerbeck – SC Reken 2:1; Tore: 0:1 Kevin Korte (24.), 1:1 und 2:1 Felix Leimkühler (74., 77.).