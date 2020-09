Unsanfter Absturz vom Helker Berg

Vier Jahre stand Schulz beim SV Gescher an der Seitenlinie. Jetzt kam er mit seinem neuen Club zum VfL Billerbeck, und das gewiss nicht als Außenseiter. Das demonstrierte der SC Reken auch, der bis in die Schlussphase hinein alles im Griff hatte, allerdings durch das Tor von Kevin Korte aus der 24. Minute „nur“ mit 1:0 führte. Zu sicher gefühlt, weil die Billerbecker nicht den Anschein erweckten, gefährlich werden zu können? „Nein, das denke ich nicht“, erklärte Schulz. „Aber wir hätten einfach das zweite und dritte Tor nachlegen müssen.“ Wäre bei einer der zahlreichen guten Möglichkeiten das 0:2 gefallen, hätte der VfL wohl kaum noch eine Option auf ein Comeback gehabt.

Als aber bei den Gästen die Kräfte nachließen, schlugen die Billerbecker in Person von Felix Leimkühler eiskalt zu und drehten die Partie zum 2:1-Sieg. Ein extrem wichtiger Erfolg, stellte Yannick Gieseler fest, nicht nur wegen der drei Punkte auf dem Konto. „Es geht auch um das Gefühl, das wir hier mitnehmen“, weiß er um die Probleme, die seine Mannschaft häufig in Auswärtsspielen hat. Umso wichtiger sei es eben, die Aufgaben auf eigenem Platz erfolgreich zu lösen – das auch noch nach einem Rückstand, Prädikat wertvoll. Wobei der Trainer genau wusste, wer sich ein Sonderlob verdient hatte: Max Mertens, der sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel gehalten hatte, und dessen Bruder Leo, der nach seiner Einwechslung mächtig Betrieb auf der linken Seite machte und das 2:1 überragend vorbereitete.

Erzwungen haben sie diesen Sieg, und das kostete nicht nur den Spielern Kraft. Denn in der Nachspielzeit war Gieseler, der zuvor unentwegt an der Seitenlinie unterwegs gewesen war, plötzlich abgetaucht: Der VfL-Trainer hockte zwischen seinen Kickern auf der Bank. „Das Spiel war extrem anstrengend“, gab er zu. Seine Batterie lief auf Reserve – nur gut, dass er schon nach dem Abpfiff die Aussicht auf Erholung an der persönlichen Ladestation genießen durfte. „Ich habe jetzt eine Woche Urlaub“, atmete Yannick Gieseler durch. „Es geht zum Angeln.“ Und da wird es deutlich entspannter zugehen als an diesem verrückten Nachmittag auf dem Helker Berg.