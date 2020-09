Vor etlichen mitgereisten Zuschauern aus der Domstadt spielte dem Favoriten die frühe Führung in die Karten, die Anna Hruschka in der 17. Minute erzielt hatte. „Sie ist im Sturmzentrum aufgelaufen und hat das sehr ordentlich gemacht“, lobte der Trainer den Neuzugang aus Gievenbeck, der sich gleich dreimal in die Torschützenliste eintrug und Anna Haberecht prima vertrat, die nur in den letzten 15 Minuten mitmischte. Auch den Ausfall von Lisa Schlottbohm kompensierten die VfL-Frauen prima: Jule Börsting übernahm die Aufgabe und besorgte zudem mit einem Freistoß das zwischenzeitliche 5:0.

Zuvor hatte Franziska Diekmann nach einer Ecke das 2:0 erzielte (25.). Anna Hruschka sorgte mit zwei Treffern direkt nach der Pause für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzte die eingewechselte Nele Holling in der 85. Minute. „Unser Tor ist zu keiner Zeit in Gefahr geraten“, berichtete Frank Averesch von einem überzeugenden Auftritt – aber Sonntag zum Saisonstart gegen FSV Gütersloh II wird es schwieriger. 7 Fortuna Gronau – VfL Billerbeck 0:6; Tore: 0:1 Anna Hruschka (17.), 0:2 Franziska Diekmann (25.), 0:3 und 0:4 Anna Hruschka (46., 49.), 0:5 Jule Börsting (61.), 0:6 Nele Holling (85.).