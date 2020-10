VfL zwischen Frust und Stolz

Wie stolz sie erst gewesen wären, wenn dieses geniale Tor von Leo Mertens der Schlusspunkt gewesen wäre. Dieser überragend herausgespielte und vollendete Treffer, der einer erneuten Aufholjagd die Krone aufsetzen sollte: Niklas Kuhlage schickte Felix Leimkühler auf die Reise, der auf der rechten Seite den Kopf hob und die Flanke punktgenau Richtung zweiten Pfosten platzierte, wo Mertens angerauscht kam und einnickte – das 4:3 für den VfL in der 88. Minute nach dreimaligen Rückstand, so schön kann Fußball sein. Und so bitter, weil es am Ende doch nicht zum Sieg reichte.

Ungewöhnlich war schon die Anfangsphase: Die Gäste, die bis dato noch keinen Punkt abgegeben hatten, drückten, aber die klaren Chancen erspielten sich die Billerbecker. „Wir müssen ja nach 20 Minuten 2:0 oder 3:0 führen“, ärgerte sich Gieseler über die Bälle, die gefährlich durch den FC-Fünfmeterraum rauschten, aber entweder keinen Abnehmer fanden oder wie in der elften Minute in Person von Leon Holtmann übers Tor bugsiert wurden.

Die Strafe folgte auf der anderen Seite: Foul Julien Balzer an Jan Olde Groote Beverborg, Elfmeter Philipp Hörst, das 0:1 (22.). Die Antwort kam ebenfalls per Elfmeter: Leon Holtmann versenkte in der 36. Minute den Strafstoß, den André Hippers an ihm selbst verursacht hatte. Dennoch lag der VfL zur Pause zurück, denn Timo Schönherr düpierte in der 43. Minute die Abwehr und legte quer für Felix Wobbe, der nur noch zum 1:2 einschieben musste.

Nach der Pause dauerte es gut 20 Minuten, dann nahm die Partie richtig Fahrt auf. Leon Holtmann nutzte ein Missverständnis zwischen Kilian Voss und Torwart Niklas Baumann und köpfte zum 2:2 ein. Nur zwei Minuten später erzielte Jan Olde Groote Beverborg das 2:3, aber erneut schlug „Holti“ zurück, als er einen Patzer von Niklas Baumann zum 3:3 nutzte (71.). Genug Achterbahn? Mitnichten, denn der Schlussakkord durch die beiden Treffer zum 4:4 sollte noch folgen. „Wahnsinn“, schüttelte Yannick Gieseler den Kopf. „Aber in der letzten Aktion müssen wir das einfach besser machen.“ 7 VfL Billerbeck – FC Epe 4:4; Tore: 0:1 Philipp Hörst (22., FE), 1:1 Leon Holtmann (36., FE), 1:2 Felix Wobbe (43.), 2:2 Leon Holtmann (64.), 2:3 Jan Olde Groote Beverborg (66.), 3:3 Leon Holtmann (71.), 4:3 Leo Mertens (88.), 4:4 Jan Olde Groote Beverborg (90.+4).