Raus mit einem halben Dutzend

Drei Tore binnen nur vier Minuten sorgten schon frühzeitig für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Auf die Führung von Marcel Resing (21.) ließ Leon Steinbrenner per Sonntagsschuss mit Windunterstützung das 0:2 folgen (22.). Mit dem nächsten Torschuss erhöhte Tobias Resing nur zwei Minuten später auf 0:3 – damit war die Partie auf dem Kunstrasen in Laer praktisch gelaufen. „Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, haben sie aber nicht verwertet“, berichtete Medding. „Da hat sich ein Qualitätsunterschied gezeigt.“ Erneut Tobias Resing legte in der 59. Minute das 0:4 nach. In den Schlussminuten wurde es sogar noch richtig deutlich, denn Niklas Beuting und Tobias Resing machten das halbe Dutzend voll. „Teilweise waren wir überfordert“, gab der SW-Trainer zu. „Aber ein 2:4 wäre letztlich auch in Ordnung gewesen.“ 7 SW Beerlage – GW Lünten 0:6; Tore: 0:1 Marcel Resing (21.), 0:2 Leon Steinbrenner (22.), 0:3 und 0:4 Tobias Resing (24., 59.), 0:5 Niklas Beuting (82.), 0:6 Tobias Resing (88.). 7 Heute Abend spielen: 19 Uhr Borussia Darup – SV Gescher, 19 Uhr SuS Hochmoor – FC Ottenstein, 19.30 Uhr Turo Darfeld – ASV Ellewick, 19.45 Uhr Fortuna Gronau – VfL Billerbeck.