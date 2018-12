Stolperstein aus dem Weg geräumt

Die Ergebnisse in den einzelnen Durchschlägen fielen recht knapp aus. „Na ja, das ist ja keine Kindergartentruppe“, meinte Heuermann, „das sind routinierte Spieler und keine Anfänger.“

Aber die Coesfelder zeigten gleich, wer Herr in der Halle ist. „Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen haben wir diesmal einen Blitzstart hingelegt“, erzählte der SG-Coach, „sehr schnell lagen wir 20:10 vorn.“ Dann schlich sich der Schlendrian ein. „Bei so einem Vorsprung haben wir Sachen ausprobiert, die wir sonst nicht machen würden.“ Dadurch kam Essen wieder ran. „Dennoch haben wir 25:22 gewonnen.“

Im zweiten Abschnitt diktierten die Coesfelder das Geschehen und mit 25:18 dominierten sie den Gegner.

Spannend verlief der dritte Satz. „Der war ausgeglichen“, betonte Heuermann, „mit dem besseren Ende für uns.“ Regelmäßig wechselte die Führung, bis die Kreisstädter ihre ganze Cleverness ausspielten mit 25:23 die Nase vorn hatten.

An diesem Erfolgserlebnis waren acht Akteure beteiligt: Philipp Heuermann, Henning Heuermann, Dominik Vieth, Thomas Wittkowski, Jens Kollenberg, Sven Schmitz, Fabian Röttgering und Seppl Förster. Auf Henri Lammerding musste das Trainer-Duo Heuermann/Shir Ali in Essen-Werden ausnahmsweise verzichten.

Die Coesfelder bleiben damit auf Platz eins der Oberliga vor dem VC Minden. Da der Tabellendritte Hörde II beim Achten TuB Bocholt II eine krachende 0:3-Niederlage hinnehmen musste, hat sich diese Mannschaft aus dem Titelrennen verabschiedet, wie Heuermann anmerkte. „Das war typisch Bocholt: Mal gewinnen sie haushoch, mal verlieren sie, was vorher keiner vermutet hätte.“ Nun dürfen die SG-ler die Beine hochlegen, die Tabelle auf den Kopierer legen und extrem vergrößern, um sie dann an den Weihnachtsbaum zu hängen. „Im neuen Jahr starten wir mit zwei Heimspielen“, schaute Bernhard Heuermann bereits voraus, „danach reisen wir nach Minden.“ Da könnte es eine Vorentscheidung geben in der Meisterschaft.