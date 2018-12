Die Zuverlässigkeit in Person

Mit sechs wurde er Fußballer. Helmut Hülsmann, noch immer Stammgast im Sportzentrum West, war sein erster Trainer. Günter „Ente“ Entrup, Richard „Ritchie“ Schüer, Marathonläufer Ralf „Toni“ Gottheil, Ferdi Schütte sowie die Gebrüder Voigt, Wolfgang und Joachim, haben ihm in den Folgejahren das ABC des Fußballes beigebracht. Simon Brück, der in Stadtlohn geboren wurde, wirbelte zunächst an vorderster Front. „Ganz früher war ich Stürmer“, erinnert er sich, „später, bei den Senioren, wurde ich im Mittelfeld eingesetzt oder in der Abwehr.“ Seine beiden älteren Brüder haben auch gekickt, dann aber aufgehört: Sebastian Brück (35) war Keeper und einst sein Co-Trainer, als „Ente“ Entrup das Kommando führte – Andreas Brück (29) wollte nicht ins Tor, er spielte lieber, genau wie Simon Brück.

In dieser Saison ist er der Sechser. Denis Koopmann, sein Coach, hat ihm die Rolle aufgetragen. Simon Brück soll die Viererkette entlasten, er muss den Bereich zwischen dem eigenen Strafraum und der Mittellinie abdecken. Brück ist vielseitig und stellt keine Ansprüche. „Ich spiele da, wo man mich braucht.“ Als Sechser nimmt er kreativ am offensiven Spiel teil. „Auch Außenverteidiger war ich schon“, erzählt er, „auf dieser Position kann man gut was nach vorn bewegen.“ Ähnlich wie Joshua Kimmich. „Den find ich cool.“ Kimmich, der bei Jogi Löw auf die Sechs vorgerückt ist, ähnlich wie Brück, ist sein Lieblingsspieler und Bayern München „sein“ Verein. Ob die Bayern erneut Meister werden? „Ich hoffe ja“, antwortet er, „doch das wird verdammt schwer.“

Die Dortmunder Borussen sind gut drauf. Neun Punkte Rückstand sind viel. Im Signal-Iduna Park, der Heimat des Herbstmeisters, kennt er sich aus. „Ich war ein paarmal live im Westfalenstadion“, berichtet Simon Brück, „ich wohn’ ja bloß 500 Meter entfernt.“ Eine U-Bahnstation trennt ihn von der größten Spielstätte Deutschlands, die über 80 000 Zuschauern Platz bietet.

Seit dem Herbst 2015 wohnt er in Dortmund, gemeinsam mit seiner Freundin Pia Hinse. Sie möchte Grundschullehrerin werden und er Lehrer für die Sekundarstufe I. Sport und Mathematik sind seine Fächer. „Aus zeitlichen Gründen kann ich deshalb nur einmal die Woche trainieren.“ Denn die Fahrerei von Dortmund nach Coesfeld ist aufwändig und stressig. „Momentan schreibe ich meine Bachelorarbeit in Mathe.“ Da muss der Fußball zurückstecken.

Simon Brück ist ein Spätberufener. „Auf dem zweiten Bildungsweg habe ich mein Abitur nachgeholt.“ Anfangs hatte er eine Ausbildung als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung bei Messing absolviert. Dann wollte er mehr, machte das Abi am Ludwig-Ehrhard-Berufskolleg in Münster. Jetzt ist er Student – und Fußballer. Auf dem grünen Rasen könnte es aber besser laufen. Seine „Blauen“ stecken im Abstiegsschlamassel. „Wir müssen uns ranhalten“, weiß er um die prekäre Lage tief unten im Tabellenkeller, „wir haben noch jede Menge Luft nach oben.“ Woran liegt’s, dass die Erfolge in der Hinserie ausgeblieben sind? Zum einen an der Trainingsbeteiligung: „Die ist nicht die Allerbeste.“ Und zum anderen an der Abwehrschwäche: „Ein Tor schießen wir immer. Das ist nicht das Problem! Aber hinten kassieren wir oft drei Stück. Das ist eindeutig zu viel.“