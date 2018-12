Team der Stunde zündet fünfte Kerze

Der Trainer wusste um den Tempohandball, den das Team aus Lünen aufs Parkett legen kann, wenn es denn gelassen wird. „Wir haben denen aber mit einer super Abwehrarbeit den Zahn gezogen“, lächelte Haverkämper. Nur 22 Gegentore in fremder Halle, das ist mehr als die halbe Miete. „Egal, wer da hinten eingesetzt war, alle haben sich ein Sonderlob verdient.“

Dabei hielten die Gastgeberinnen ein besonderes Bonbon parat: Einen Flutschball, wie ihn Dirk Haverkämper noch nie erlebt hatte. „Das sah aus, als würden beide Mannschaften mit einer heißen Kartoffel spielen“, schüttelte er den Kopf. „So viele Ballverluste habe ich selten gesehen.“ Mit zunehmender Spieldauer kamen die DJK-Damen damit besser zurecht – schön anzusehen sei es bedingt durch das glitschige Spielgerät aber gewesen.

Die erste Halbzeit gehörte eher dem Aufsteiger, der bis dahin alle fünf Heimspiele gewonnen hatte. Nach dem 1:2 drehte Lünen die Partie zum 4:2 (11.), führte nachher sogar 11:7 und 13:9 (24.). „Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wir die Kontrolle verlieren“, erklärte der Trainer, dessen Mannschaft zur Pause auf 13:11 verkürzte.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Lüner SV bis zum 18:15 vorne (40.) – dann aber legten die DJK-Damen eine Schippe drauf und ließen vor allem in der Deckung nichts mehr anbrennen. „Und hinter der Abwehr hatten wir eine ganz starke Maike Kreikenberg“, lobte Haverkämper die Torfrau, die mehrere tolle Paraden zeigte und zudem alle drei Siebenmeter der Gastgeberinnen hielt.

Mit dem Rückhalt legten ihre Teamkolleginnen vorne sechs Tore in Folge zur eigenen 21:18-Führung (48.) ins Netz. „Wir haben es dann unnötig spannend gehalten“, musste der Trainer die Anschlusstreffer zum 20:21 und 21:22 notieren – als aber Maike Kreikenberg beim 24:22 in der 56. Minute erneut einen Siebenmeter abwehrte, war das Ding gelaufen: Mit 27:22 fuhren die Coesfelderinnen einen letztlich klaren Auswärtssieg ein und verabschiedeten sich in bester Laune in die kurze Winterpause. Anfang Januar geht es mit dem Training weiter, dann richtet sich der Blick auf das erste Rückrundenspiel. Das steht am Sonntag (27. 1.) gleich beim alten Rivalen und Titelanwärter Vorwärts Wettringen an, der nur noch vier Punkte entfernt liegt. „Wir werden nicht so unverschämt sein und nach ganz oben blicken“, versicherte Dirk Haverkämper. „Aber wir freuen uns schon jetzt riesig auf dieses Duell.“ 7 Lüner SV – DJK Coesfeld-VBRS 22:27; Maike Kreikenberg und Steffi Gevers (im Tor), Magda Hemker (6/2), Steffi Lappe (5), Kerstin Böing (4), Lea Hemker (3), Lea-Sophie Schneider (3), Britta Reckers (2), Maike Dieker (2/2), Juliana Hüls (1), Franziska Wilde, Elisa Backeshoff, Christin Wienecke.