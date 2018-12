Schon vor zwei Jahren hatte sich den SG-Mädels zum ersten Mal diese Chance geboten. Damals verpassten sie den Aufstieg ganz knapp.

Der Ehrgeiz war daher umso größer, denn schon lange war der Aufstieg in die Münsterlandliga das fokussierte Ziel.

Passend zum Wettkampf konnten die Turnerinnen in ihren neuen Vereinsjacken glänzen.

Nach Einturnzeit und Einmarsch fand zunächst der Wettkampf auf der Bodenfläche statt. Die Kürleistung war stets eine der größten Stärken der Turnerinnen. Trotz Nervosität zeigten sie hier eine gute Leistung. Auch nach dem am Sprung waren die Turnerinnen zufrieden mit ihrer Leistung. Am Stufenbarren absolvierten sie sehr gute Übungen, Theresa Böyer erreichte dabei sogar die Tageshöchstwertung. Zuletzt wartete noch die Übung am Schwebebalken. Auch in den vergangenen Jahren war dies für die meisten Turnerinnen das schwierigste Gerät. Doch auch das meisterten sie mit Bravour.

Zunächst war ungewiss, wo sie mit ihrer Leistung lagen. Die anderen Mannschaften waren ebenfalls stark. Gespannt warteten die SG-Mädchen auf die Bekanntgabe der Ergebnisse.

Dann war sie da: die Siegerehrung. Bei der Verkündung der Ergebnisse konnten sie es fast nicht glauben. Von allen acht Mannschaften hatten sie den zweiten Platz erturnt und steigen somit in die Münsterlandliga 3 auf. Das lang ersehnte Ziel war erreicht, die Turnerinnen waren überglücklich.

Der neue Ehrgeiz war direkt spürbar. „Jetzt wollen wir noch besser werden“, waren sich die Mädchen einig.

Bereits jetzt beginnen die Vorbereitungen für die neue Saison, damit die Turnerinnen der SG Coesfeld 06 auch ihr neues Ziel erreichen werden.