Ob die Coesfelder den Titel verteidigen, wird sich am 5. Januar ab 14 Uhr in Halle 1 des Schulzentrums zeigen. „Wir treten mit unserer ersten, zweiten und auch dritten Mannschaft an“, sagt Grube. Ansonsten sind noch neben der ersten Mannschaft der Coesfelder mit TSG Dülmen und Tus Haltern II zwei weitere Bezirksligisten am Start. Dazu sechs A-Ligisten, zwei B-Ligisten und mit der dritten Coesfelder Mannschaft ein C-Ligist. „Wir haben bewusst Mannschaften aus dem näheren Umfeld eingeladen, damit mehr Zuschauer kommen“, hofft Grube, „dann gibt es mehr Stimmung.“

Natürlich werden die besten Mannschaften für ihre Leistungen ordentlich belohnt. „Der Sieger des Turnieres erhält neben den Pokal 300 Euro für die Mannschaftskasse“, verrät Grube. Der Zweitplatzierte bekomme 200 Euro, der Dritte 100 Euro und der Vierte 50 Euro. „Dazu werden der beste Spieler, der beste Torschütze und der beste Torwart geehrt“, ergänzt Grube.

Gespielt wird nach den offiziellen Futsal-Regeln. die vom DFB vorgegeben sind, um die technischen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen.

Für ausreichend Verpflegung sei natürlich auch gesorgt. „Unsere Altherren-Abteilung bekommt die Menschen auf jeden Fall satt“, lacht er. Besonderer Dank gelte zudem dem Sponsor, der VR-Bank Westmünsterland mit dem Schalke Fan Thomas Borgert. Dazu unterstützen die RV Versicherung und die Stadtwerke Coesfeld bei der Finanzierung, damit das traditionelle Turnier stattfinden kann.