Der offizielle Nordrhein-Westfälische Dartverband hat zur Förderung der Jugendarbeit im Jahr 2018 erstmals eine Youth-League eingerichtet.

Aufgerufen waren alle Jugendlichen unter 21 Jahren, sich in mehreren Qualifikationsturnieren für das Finalturnier in Dortmund zu qualifizieren.

Björn Pieper konnte sich als Zweiter der Borkener Qualifikationsturnierserie für das Finale in Dortmund qualifizieren.

Auch im Finalturnier hat Björn Pieper bewiesen, dass er zu den besten jugendlichen Dartern in NRW gehört. Am Ende stand der gute vierte Platz, der neben einem Pokal die Startgebühr für ein Turnier der World Darts Federation (WDF) inklusive Reisekostenzuschuss beinhaltete.

Das Dartjahr 2018 ist für die jugendlichen Darter der SG Coesfeld 06 allerdings noch nicht beendet. Am 30. Dezember steht das letzte Turnier der Borkener Jugend-Masters-Serie an. Die Ausgangsposition ist für Björn Pieper und seinen Teamkollegen Martin Vierhaus sehr gut: Denn vor dem Abschluss der Borkener-Masters-Serie liegen sie in der Gesamtwertung auf Platz zwei und drei.

Um weitere Jugendliche für den Dartsport zu begeistern, bietet die SG Coesfeld 06 ab Januar erweiterte Trainingszeiten an. Dienstags startet das Training dann schon um 17 Uhr, damit auch die interessierten Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, zu passenderen Trainingszeiten ihren Dart-Idolen nach der Dart-Weltmeisterschaft nachzueifern.

Erstmals findet das frühere Training am Dienstag, 8. Januar 2019, um 17 Uhr im Vereinsheim des Sportzentrums Süd, Weßlings Kamp 25, statt.