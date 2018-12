Prominenz auf dem Parkett

Wenn an diesem Tag um 13 Uhr die Partie zwischen Titelverteidiger Wattenscheid 09 und Gastgeber SG Coesfeld 06 angepfiffen wird, dann geht die mittlerweile 43. Auflage dieser Traditionsveranstaltung über die Bühne. „Es gibt kein Turnier, dass schon über einen so langen Zeitraum läuft“, betont Bernd Herick-Vestring (Geschäftsführer Spielbetrieb Alte Herren) nicht ohne Stolz. Möglich ist das nicht zuletzt dank der treuen Unterstützung der Gastmannschaften. „Alle, die hier waren, kommen gerne wieder“, lächelt Sascha Beunings, Teamleiter Alte Herren bei der SG 06.

Diesmal gehen die Organisatoren wieder von sieben zurück auf sechs Teilnehmer. „Twente Enschede hat andere Verpflichtungen“, berichtet Beunings. „Ansonsten haben wir wieder alle Zusagen bekommen.“ Natürlich ist der Titelverteidiger dabei, die SG Wattenscheid 09, die im Januar 2018 im dritten Anlauf den ersten Gesamtsieg eingefahren hat. Und das haarscharf vor dem Dauergast und Seriensieger MSV Duisburg, dem der 17. Erfolg seit 1978 verwehrt blieb, weil es im allerletzten Turnierspiel gegen die SG 06 nur zu einem 2:2-Unentschieden gereicht hatte.

Nicht fehlen darf der große Nachbar Preußen Münster, der sicherlich auf Wiedergutmachung hofft: Bei der Auflage 2018 blieb das Team um Guido Albers, André Bertelsbeck und Jürgen Serr überraschend ohne Punktgewinn. Auch die Gäste aus den Niederlanden sind wieder am Start: Heracles Almelo hat sich immerhin schon vier Mal den Turniersieg gesichert, zuletzt 2015.

Zu den „neuen Gesichtern“ zählen noch die Oldies des Zweitligisten SC Paderborn, die zum vierten Mal in Coesfeld mitkicken. „Die sind erstmals zu uns gekommen, als wir das Turnier ausnahmsweise unter freiem Himmel durchgeführt haben“, erklärt Sascha Beunings. Seitdem kommen die Paderborner gerne wieder – und nicht nur das: Auch die Coesfelder treten mittlerweile regelmäßig den Weg nach Ostwestfalen an. „Da hat sich eine sehr gute Beziehung entwickelt“, freut sich Bernd Herick-Vestring. Ihren besuch in Paderborn haben die SG-Oldies zuletzt fein kombiniert: Erst gab es das sportliche Duell, anschließend den Bummel über das Libori-Fest, eines der größten und ältesten Volksfeste in Deutschland.

Ob die SG‘ler auch am 12. Januar etwas zu feiern haben? Dabei sein ist alles, gilt für die Mannschaft um Teamchef Marc Hellenkamp, der immerhin schon einmal der große Coup gelang: 2010 düpierten die Coesfelder die gesamte Konkurrenz.

Gekickt wird am Samstag (12. 1.) von 13 bis etwa 17.30 Uhr in der Halle I am Schulzentrum Holtwicker Straße. Zum Programm gehören neben der bewährten Verpflegung mit Cafeteria, Bratwurst, Pommes und Getränken auch zwei Einlagen: Um 14.35 Uhr werden die jüngsten SG-Fußballer, die Minikicker I und II von Jörg Meyermann und Andreas Rettig, den vielen Zuschauern zeigen, was sie schon drauf haben. Um 15.40 Uhr stellt sich eine der jüngsten Abteilungen der SG 06 vor – American Football ist dann angesagt.