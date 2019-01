Nele Sietmann läuft 5-km-Bestzeit mit Bruder Marcos Hilfe

Nele Sietmann hat beim Silvesterlauf in Münster über 5 km mit 19:42 Minuten eine neue, tolle Bestzeit aufgestellt und sich damit auf Platz zwölf der Deutschen Bestenliste (bei den ein Jahr älteren Läuferinnen) vorgeschoben. Unterstützt wurde sie von ihrem Bruder Marco, der sie begleitet und das Tempo perfekt vorgegeben hat, so dass beide die 4-km-Marke in 16:00 Minuten passiert haben und durch den letzten Kilometer in starken 3:42 Minuten deutlich unter der magischen Grenze von 20 Minuten blieben. Marco Sietmann hatte seine 5-km-Bestzeit bereits beim Nikolauslauf in Hamm bei widrigen Wetterbedingungen um eine halbe Minute auf 16:46 Minuten gesteigert. Auch er hat sich mit seinen Zeiten in dieser Saison zweimal in der Deutschen Bestenliste platziert: 13. über 2000 m Hindernis (6:34 Minuten) und 23. im 10-km-Straßenlauf (35:55 Minuten). Foto: uh

Von Allgemeine Zeitung