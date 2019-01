Die grenzüberschreitende Tourenfahrt ist gleichermaßen topfeben wie landschaftlich reizvoll. Feld-, Wald- und Wiesenwege führen zunächst ins Zwillbrocker Venn. Immer wieder mit Bezug zum Wasser geht es dann in großem Bogen zurück zum Startort an der Golfanlage in Groenlo.

Mindestens genauso beliebt wie die landschaftlichen Highlights ist jedoch „Reirinks Landgasthof“. Hier geht es mit dem Rad mitten durch die Kneipe – zur Vordertür rein, hinten wieder raus.

In der dazugehörigen Partyscheune gibt´s dann nicht nur Verpflegung, sondern auch Livemusik, gute Stimmung und ein paar Minuten zum Aufwärmen.

Kein Wunder also, dass die RSVer nicht alleine unterwegs waren. Unter den etwa 1700 Teilnehmern waren auch einige Speichensportler der DJK Coesfeld-VBRS, so dass die Kreisstadt-Radler das Jahr gemeinsam ausklingen ließen.