DJK-VBRS ist Titelverteidiger

Der Gastgeber, aktuell Tabellenzweiter in der Bezirksliga, trifft in Gruppe B auf die drei A-Kreisligisten TuS Velen, SuS Legden und ASV Ellewick. In Gruppe A wird TSG Dülmen als Favorit gehandelt, und in Gruppe C spielt mit TuS Haltern II ein weiterer Klassenkonkurrent. Schwarz-Weiß Holtwick (Gr. A) und SuS Hochmoor (Gr. C) machen sich ebenfalls Hoffnungen aufs Viertelfinale, für das sich die beiden Gruppenersten und die zwei besten Gruppendritten qualifizieren. Außenseiter sind die zweite und dritte Garnitur von DJK Coesfeld-VBRS.

Wer am Samstag auflaufen wird, hat Engin Yavuzaslan bereits kund getan. „Alle, die Lust haben auf Hallenfußball“, berichtet er und listet dann die Namen auf: „Tim Herbstmann steht im Tor. Feldspieler sind Aleks Temelkov, Timo Grabowsky, Mario Worms, Lucca Rensing, Andree Dörr und ich auch zur Not.“ Weil die Meisterschaft im Freien absolute Priorität hat, werde er kein Risiko eingehen und die angeschlagenen Akteure nicht einsetzen. „Wer Spaß hat, in der Halle zu kicken, und wer fit ist, spielt mit“, betont er.

Marius Borgert wird nur zuschauen, wie bereits im Vorjahr, als er das Spektakel von der Tribüne verfolgte. Capitano Lars Ivanusic (Sprunggelenk), Claus Heinze und Dominic Steiner (beide Muskelfaserriss) zählen genauso wenig zum Kader. Kai Hemsing ist nach seiner Knie-OP kein Hallenkandidat, Jonas Berding auch nicht. Tobias Hüwe kann eh nicht, er muss arbeiten. Bastian Domeier ist mit seiner Freundin unterwegs, sodass sich das Team quasi von allein aufstellt. Essad Terziqi wird vorerst nicht mehr das blaue DJK-Trikot tragen, weil er eine neue Arbeitsstelle angetreten hat. „Das muss man akzeptieren“, so Yavuzaslan.

Der Budenzauber startet am morgigen Samstag um 14 Uhr mit der Partie TSG Dülmen gegen Schwarz-Weiß Holtwick.