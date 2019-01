Engin Yavuzaslan kennt kein Pardon

Coesfeld (uh). Am Freitag ist Schluss mit lustig! Engin Yavuzaslan hat ein strapaziöses Programm ausgeheckt. „Ja, dann wird richtig gepowert“, kündigt er zu Beginn des Hallenturniers an und denkt an die fünfwöchige Trainingsphase, „die Einheiten hab’ ich nicht gezählt.“ Dafür weiß der Coach des Bezirksligisten DJK Coesfeld-VBRS, wie viele oder besser wie wenige freie Tage er seinem Personal mit Beginn der Vorbereitung gönnt: „Neun insgesamt, davon drei in der letzten Woche vorm ersten Punktspiel.“ Gegner am 17. Februar ist der Aufsteiger SpVgg. Vreden II, der in der Tabelle auf Platz neun geführt wird. Anstoß: 15 Uhr, Vreden, Hamalandstadion.

Von Ulrich Hörnemann