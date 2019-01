Die Großen ärgern – und einfach Spaß haben

Coesfeld (fw). 27 Spieler tummeln sich an diesem Abend in der Halle am Schulzentrum. Weil sie sich alle Hoffnungen machen, gegen die Altstars von Preußen Münster oder MSV Duisburg antreten zu dürfen? „So viele kommen meistens, nicht nur wenn unser Altliga-Turnier bevorsteht“, lächelt Marc Hellenkamp. Die Oldie-Fußballer der SG Coesfeld 06 haben einfach Bock auf Budenzauber – und die Aufgabe von Hellenkamp, dem Teamchef, ist es, aus rund 40 Aktiven die Mannschaft zu basteln, die am kommenden Samstag (12. 1.) keine Angst vor großen Namen hat.

Von Frank Wittenberg