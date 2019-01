Aber im Viertelfinale kam der K.o. gegen den B-Ligisten DJK Rödder. Im Neunmeterschießen unterlagen seine Schützlinge knapp mit 3:4. „In diesem Spiel hätten wir stärker die Initiative ergreifen müssen“, berichtete Koopmann, „das war mehr spaßbetont und weniger erfolgsorientiert.“ Am wichtigsten war ohnehin, dass sich keiner verletzt hat.

Am 29. Januar werden die Coesfelder die Vorbereitung auf die Rückrunde in Angriff nehmen. „Bis dahin bleiben noch drei Wochen“, meinte Denis Koopmann, „wir haben sogar extra um eine Woche vorgezogen.“ Weil sie nachsitzen müssen am 24. Februar, wenn die Partie in Hausdülmen nachgeholt wird. Zwei Wochen später startet dann der Meisterschaftsbetrieb für alle Mannschaften. „Am 10. März müssen wir nach Olfen“, schaut Koopmann voraus, „eine schwierige Aufgabe, denn Olfen ist Tabellenzweiter.“

Insgesamt fünf Testspiele hat Koopmann abgeschlossen, drei daheim und zwei auswärts.