Tag und Nacht im Wasser

Bei den Einzelschwimmerinnen setzte sich von Anfang an die Vorjahressiegerin Helga Linnenbaum in Führung. Trotz auftretender Atemprobleme, bedingt durch den Chlorgehalt im Wasser, gab sie die Führung bis zum Ende des Wettkampfes nicht mehr ab und siegte zum fünften Mal in der Einzelwertung der Damen. Den im Vorjahr geschwommenen Rekord mit einer Schwimmstrecke von 68,2 km konnte sie jedoch mit 61,75 km nicht toppen, obwohl die Ausnahmeschwimmerin zu Beginn des Wettkampfes noch eine Schwimmleistung von 40 km zurückhaltend prognostiziert hatte.

Um den zweiten Platz, den lange Zeit Kathrin Lembeck behauptet hatte, entbrannte schlussendlich dann ein Dreikampf mit Alina Warmers, auch mit Atemproblemen kämpfend, und Marie Dreck. Und was machte das Dreiergestirn letztlich. Punkt 15 Uhr schlugen alle Drei mit 30 geschwommenen Kilometern an, so dass dreimal der zweite Platz an Kathrin Lembeck, Alina Warmers und Marie Dreck vergeben wurde. Tapfer schlug sich Kathrin Struhalla, die gesundheitlich leicht angeschlagen war, 24 Stunden lang durch die Schwimmbahn und belegte Platz drei mit 21,2 km.

Bei den Herren wechselte die Führungsposition zunächst fast im Stundentakt. Mit zunehmender Dauer des Wettkampfes kristallisierte sich nach und nach Marco Hetfeld als Sieger mit 48 km heraus, der den viermaligen Sieger und Titelverteidiger Michael Ernst mit 43,95 km auf Platz zwei verwies. Knapp dahinter belegte der Gescheraner Roland Matuschek mit 43,05 km Platz drei.

Bei den Mannschaften lieferten sich „Große Haie Kleine Fische“, die erste Garnitur von W+F Münster, SuS Stadtlohn Triathlon und „Große Haie Kleine Fische“ einen spannenden Dreikampf, den letztlich W+F Münster für sich entschied, die sich mit zunehmender Wettkampfdauer absetzte und mit 109,4 km zum dritten Mal den ersten Platz belegte. Nach hartem Zweikampf in den letzten Stunden belegten die Triathleten vom SuS Stadtlohn Platz zwei mit 107,9 km. Nur 900 Meter dahinter folgte die Mannschaft „Große Haie Kleine Fische“ auf Platz 3 mit 107 km.

Die aufgrund der kurzfristigen Absage von Wasserfreunde Dülmen konkurrenzlose Jugendmannschaft vom SV Rheine/SC Coesfeld wurde Erster dank einer hervorragenden Schwimmleistung von 79 km . Die Mädchen und Jungen. die ein Alter von elf bis 14 aufweisen, haben gezeigt, dass körperliche Bewegung eine Alternative zum Sport vor dem Bildschirm darstellt.

Auch in diesem Jahr war das CoeBad wieder eine optimale Wettkampfstätte für die Aktiven. Wer eine Pause einlegte, wurde tagsüber mit Musik unterhalten, und in den Räumen des CoeBades gab es auch ausreichend Gelegenheiten, um zu regenerieren. Dazu trug auch das Solebad bei, das während des gesamten Wettkampfes den Schwimmern zur Verfügung stand. Gemütlich, zumindest für diejenigen, die nicht gerade ihre Bahnen zogen, wurde es ab 23 Uhr. Denn da wurde da Licht im Bad gedimmt und die Musikanlage ausgestellt, so dass nur noch die Wassergeräusche der Schwimmer zu hören waren.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Obst, Müsliriegel, Zitronentee und Kaffee als „Wettkampfverpflegung“ gereicht. Sämtliche Mitglieder der Triathlonabteilung waren bei dem für die Abteilungsgröße herausfordernden Wettkampf abwechselnd im Stundentakt im Einsatz: sei es als Zähler oder in den Pausenzeiten für organisatorische Aufgaben.

„Trotz der nicht vollen Bahn-Auslastung und vier Mannschaften weniger als im Vorjahr sind wir mit dem Wettkampfverlauf zufrieden. Keine Zwischenfälle, alles gut und Top-Leistungen a mit insgesamt 1 482,6 Kilometern“, so Michael Lübke, der in diesem Jahr erstmals für die Organisation verantwortlich zeichnete.