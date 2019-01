Bewährungsprobe für den Spitzenreiter

Coesfeld. Abheben gilt nicht, auch wenn die Oberliga-Tabelle als edler Schmuck für den Weihnachtsbaum taugte. Die Volleyballer der SG Coesfeld 06 auf dem Platz an der Sonne – das darf gerne so bleiben, fällt ihnen aber nicht in den Schoß, weiß Bernhard Heuermann. „Zu früh träumen bringt nichts“, sagt der Trainer, der gemeinsam mit Iraj Shir Ali für die erfolgreiche Mannschaft zuständig ist. „Wir müssen Woche für Woche unsere Leistung bringen.“ Auch heute Abend (20 Uhr, Schulzentrum) im Heimspiel gegen den Tabellenfünften TuS Iserlohn.

Von Frank Wittenberg