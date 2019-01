Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Die Burgsteinfurter sind in der Meisterschaft Tabellenletzter mit nur zwei Pluspunkten. „Auf die leichte Schulter dürfen wir es trotzdem nicht nehmen“, warnt der Trainer und erinnert an den knappen und erst spät gesicherten 25:23-Sieg, den sein Team dort Anfang Dezember mühsam eingefahren hat. Dennoch: Sven Holz sieht es eher als Vorbereitungsspiel an – mit einem kleinen Bonbon, denn der Sieger wird im Halbfinale wohl auf den SuS Neuenkirchen treffen. 7 Anwurf: Sonntag, 15.30 Uhr, Willibrordsporthalle, Stegerwaldstraße 24 in Burgsteinfurt.