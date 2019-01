Mühelos ins Pokal-Halbfinale

Holz selbst nutzte die Gelegenheit, einige Leistungsträger zu schonen und Spieler auf anderen Positionen einzusetzen. So kamen Niels Heuermann, Tim Püttmann, Andreas Hüppe sowie die angeschlagenen Nino Adler und Frederic Wienecke gar nicht zum Einsatz. „Florian Urra und Janes Kloster haben zwischenzeitlich im linken Rückraum gespielt, Janes zudem in der Mitte der Deckung“, erklärte der Trainer. All das funktionierte gut gegen einen Gegner, der aber zumindest an diesem Tag nicht so aufgestellt war, um die Coesfelder in Bedrängnis zu bringen.

Bis zum 6:8 in der 14. Minute blieb Burgsteinfurt dran, dann setzte sich die DJK-VBRS über 6:11 bis zum 10:18-Pausenstand ab. Nach dem Wechsel wurde der Abstand immer größer – „fast schon zu deutlich“, gab Holz zu. Aber beschweren wollte sich niemand über den 40:22-Sieg. Im Halbfinale wartet ein größeres Kaliber: Dann geht es wohl zum Bezirksliga-Spitzenreiter SuS Neuenkirchen. 7 TB Burgsteinfurt – DJK Coesfeld-VBRS 22:40; Kai Michel (im Tor), Steffen Böyer (7), Jannick Kloster (6), Janes Kloster (6), Till Schöttler (6/4), Florian Urra (4), Felix Dartmann (4), Kevin Kallus (3), Eike Ralenkötter (2), Finn Kloster (2), Sebastian Schnute.