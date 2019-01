DJK-VBRS verliert das erste Testspiel

Coesfeld (uh). Am Ende der Partie fühlten sich die Spieler des Bezirksligisten DJK Coesfeld-VBRS, als hätte einer den Stecker gezogen. „Nach fünf Trainingseinheiten am Stück waren alle platt“, sagte Mario Worms (Foto oben) nach der 3:6-Niederlage im Test beim Landesligisten SSV Mühlhausen-Uelzen, „die Beine waren müde, der Kopf wollte auch nicht mehr. Keiner konnte mehr richtig laufen.“ Die Coesfelder, die ohne Spielertrainer Engin Yavuzaslan angetreten waren, gingen sogar 2:0 in Führung. Auf Ecke von Cedric Pollmeier besorgte Marius Borgert (Foto unten) die frühe Führung. Als Mario Worms wenig später in Sechzehner gefoult wurde, verwandelte er den Strafstoß selbst zum 2:0. „Aber danach“, erklärte er, „haben wir komplett den Faden verloren.“ Die Hausherren verkürzten zum 1:2 und glichen zum 2:2-Pausenstand aus. Marius Borgert, der diesmal als Zehner agierte, traf im zweiten Durchgang zum 3:2. „Was wir anschließend gezeigt haben, war eine Vollkatastrophe“, gab Worms ehrlich zu, „ich habe fünfmal gewechselt.“ Besser wurde es auch nicht. Die Gäste, die mit Julie Camara, Bachir Dioubate, Linis Schultewolter und Simon Brück vier Mann aus der Reserve abkommandiert hatten, kassierten in der Folgezeit noch vier Gegentreffer zum deutlichen 3:6-Endresultat. 7 SSV Mühlhausen-Uelzen - DJK Coesfeld-VBRS 6:3; Tore: 0:1 Marius Borgert (6.), 0:2 Mario Worms (11., FE), 1:2 Ali-Sammy Moussa (19.), 2:2 Jan Pfeffer (24.), 2:3 Marius Borgert (50.), 3:3 David Bernsdorf (54.), 4:3 Sebastian Schnee (55.), 5:3 David Bernsdorf (65.), 6:3 Manuel Stiepermann (73.)

Von Ulrich Hörnemann