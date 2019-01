Spitzenposition souverän verteidigt

Coesfeld (uh). Der Spitzenreiter feierte einen weiteren Sieg in dieser so erfolgreichen Saison. „Aber es war die erwartet schwere Aufgabe“, sagte SG-Trainer Bernhard Heuermann, der das Coesfelder Team gemeinsam mit seinem Kollegen Iraj Ali Shir prima eingestellt hatte, „Iserlohn hat zwei Letten im Aufgebot, die wir nicht immer in den Griff bekommen haben.“ Dennoch reichte es zu einem 3:1-Endergebnis in eigener Halle.

Von Ulrich Hörnemann