Ein Torhüter der Güteklasse 1 A

Coesfeld. Tim Herbstmann ist gerade mal 20 und schon ein Schnapper der Güteklasse 1 A. Im Sommer wechselt er den Verein. „Mit vier habe ich angefangen“, denkt „Timmi“, so sein Spitzname, an die Anfänge seiner Karriere, „16 Jahre lang habe ich ununterbrochen für die DJK gespielt.“ Am Saisonende ist Schluss. „Dann geh’ ich zur SG Coesfeld“, nennt er sein neues Ziel, „meine Mannschaftskameraden haben es akzeptiert, sie zeigen vollstes Verständnis. Zumal keiner weiß, wie es hier weitergeht, denn das Projekt Landesliga-Aufstieg ist ja gescheitert.“

Von Ulrich Hörnemann