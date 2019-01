SG-Team macht den Klassenerhalt perfekt

In Wolfsburg traf die SG zum einen auf die Heimmannschaft des MTV Vorsfelde, die als Tabellenzweiter die Aufstiegsspiele zur 1. Liga im Visier hat. Zweiter Gegner war der Tabellenletzte aus Solingen-Ohligs, ein Team, das dringend punkten musste, um sich die Chancen auf den Klassenverbleib zu erhalten. Im ersten Spiel des Tages gegen die favorisierten Vorsfelder gelang der SG ein Start nach Maß. Durch eine konzentrierte und fast fehlerfreie Leistung wurde Satz eins knapp mit 12:10 gewonnen. In Satz zwei sah die SG beim Stand von 8:2 schon wie der sichere Sieger aus, bevor eine Auszeit des Gegners und eine schwächere Phase der Westfalen dafür sorgten, dass die Wolfsburger wieder herankamen und sogar in Führung gingen. In einem furiosen Satzfinale, in dem die Führung mehrfach wechselte, ohne dass der nötige Zwei-Punkte-Vorsprung erreicht wurde, hatte am Ende die SG das bessere Ende für sich. Knapp, aber nicht unverdient wurde der Satz mit 15:13 gewonnen.

Anschließend war den Vorsfeldern die Resignation deutlich anzumerken. Mit einer Leistung, die nun wieder an die besten Phasen des Spiels anknüpfte, gelang der SG mit einem deutlichen 11:3 die große Überraschung und der glatte 3:0-Erfolg gegen eines der Top-Teams der Liga.

Geburtstagskind und Abwehrmann Tobias Koslik zeigte sich entsprechend begeistert: „Ein tolles Erlebnis für die ganze Mannschaft, Vorsfelde vor eigenem Publikum zu schlagen und gleichzeitig den Klassenerhalt klar zu machen. Ein besseres Geschenk hätte ich mir nicht wünschen können.“

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche folgte dann im zweiten Spiel des Tages gegen den abstiegsbedrohten Ohligser TV der fast schon erwartete Leistungseinbruch.

Die kämpferischen starken Ohligser zeigten sich gegenüber dem Hinspiel deutlich verbessert, spielten viele unangenehme Angaben auf den SG-Hauptangreifer Hendrik Langer und nahmen nicht unverdient zwei eventuell noch ganz wichtige Punkte mit ins Rheinland (11:13, 10:12, 8:11).

Trotz der unerwarteten Niederlage überwog bei den SG-Spielern die Freude über den Klassenerhalt und darüber, dass sie beim abschließenden Spieltag vor eigenem Publikum nun ganz befreit aufspielen können.

Gegner am 2. Februar in der Halle am Gymnasium in Nottuln sind mit dem Leichlinger TV eine weitere Spitzenmannschaft und mit dem TuS Empelde ein Team, für das es im Abstiegskampf am letzten Spieltag noch um alles geht.