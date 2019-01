Bestleistungen am laufenden Band

Zunächst wusste Johanna bei ihrer 200-Meter-Premiere in 26,70 Sekunden mit Platz zwölf zu gefallen. Drei Stunden später stand sie dann sogar auf dem Siegertreppchen. Als Gesamtsechste hatte sie ihre persönliche Bestleistung im Weitsprung auf 5,28 Meter gesteigert und wurde dafür verdientermaßen geehrt. Ihre Freundin Ida Lefering stand ihr in nichts nach. Mit einem couragierten Rennen über 800 Meter sicherte sie sich den vierten Platz. In 2:22,72 Minuten verfehlte sie ihre Bestzeit aus dem vergangenen Sommer lediglich um eine halbe Sekunde. „Die haben wir auf den ersten zwei Runden liegen gelassen“, analysierte die 14- jährige Schülerin aus Werne ihren Lauf ganz nüchtern, wohlwissend, dass sie noch ein paar Reserven hat.

Ein nahezu perfektes Rennen absolvierte Marco Sietmann über 1500 Meter der männlichen Jugend U 18. Gleich zu Beginn hatte sich eine vierköpfige Spitzengruppe vom Feld abgesetzt, mit dabei der 16-Jährige Nottulner! Das flotte Tempo konnte Marco bis zur letzten Runde mitgehen. Lediglich im lang gezogenen Endspurt musste er das Führungstrio ziehen lassen. In 4:15,38 Minuten verbesserte Marco seine Freiluftbestzeit gleich um mehr als zwei Sekunden und blickt nun optimistisch auf die NRW-Hallenmeisterschaften in zwei Wochen in Leverkusen.

Auf der Tribüne drückten Michel Rettig und Robin Simsch ihrem Trainingskollegen Nicholas Schumacher bei seinem Meisterschaftsdebüt kräftig die Daumen. Im 60-Meter-Hürden-Vorlauf lief Nicholas ganz unbekümmert und locker 9,10 Sekunden. „Damit bist du im Finale“, offenbarte ihm sein Trainer „Matze“ Bertels, dass er noch ein zweites Mal an den Start gehen dürfe.

Im Finale bestätigte Nicholas seine Leistung und holte sich in 9,12 Sekunden ganz überraschend Rang sechs. „Darauf lässt sich prima aufbauen“, war Bertels mehr als zufrieden mit seinem Schützling.

Sprungspezialistin Dina Hemsing hatte sich im Verlaufe des Winters gut auf die Hallensaison vorbereitet. Nachdem der Rücken beim letzten Hochsprungtraining ein paar Probleme bereitet hatte, verzichtete sie zugunsten des Weitsprungs auf einen Start im Hochsprung.

Nach zwei sehr guten Sprüngen, die leider ungültig waren, und einen dritten durchgelaufenen Versuch, musste die 22-Jährige leider schon nach dem Vorkampf den Wettkampf beenden. „Wenn die Feinabstimmung passt, gibt es auch wieder große Weiten für Dina!“ hatte Coach Matze Bertels ein paar tröstende Wort parat.