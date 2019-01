Mit Sven Holz in die Zukunft

Bewegte Zeiten hat er in Coesfeld schon erlebt. Zunächst der kurzfristige Einstieg bei der DJK-VBRS im vergangenen Winter, wobei der Landesliga-Abstieg wie befürchtet nicht mehr zu verhindern war. Jetzt steht im Vordergrund, sich im oberen Drittel der Bezirksliga zu stabilisieren – was oft gut, manchmal aber gar nicht gelang. „Diese katastrophale Auswärtsschwäche geht mir auf die Nerven“, gibt der Trainer ehrlich zu. Beeindruckende Auftritte vor den eigenen Fans wechseln sich mit unerklärlichen Leistungseinbrüchen in fremder Halle ab. „Und da lasse ich nicht allein als Ausrede gelten, dass wir auswärts meist ohne Harz auflaufen müssen“, betont er. Vielmehr werde allzu häufig der Matchplan nicht eingehalten. Mehr Ruhe und Gelassenheit fordert der Trainer ein, gerade von seinen Führungsspielern, die diese Entwicklung mit vorantreiben sollen.

Einen herben Rückschlag wird Sven Holz für die kommende Saison verkraften müssen: Der aktuell beste Torschütze der Eintrachtler, Tim Püttmann, wird den Handball im Sommer an die Seite legen und sich auf den Fußball bei der SG Coesfeld 06 konzentrieren – aktuell fährt der 25-Jährige die Doppelbelastung, die sich auf Dauer nicht stemmen lasse. „Das tut uns richtig weh“, gibt Holz zu. „Aber dann müssen eben andere Spieler versuchen, diese Lücke auszufüllen.“ Ein Janes Kloster etwa, dem er im Rückraum eine „super Entwicklung“ bescheinigt. Hinzu kommen ein paar junge Wilde aus dem eigenen Talentschuppen: Marcel Uppenkamp und Finn Kloster, die schon im Bezirksliga-Team mitgemischt haben, oder auch ein Max Kaup. Bis auf den Püttmann-Abgang zeichne sich aber ab, dass der Kader so zusammenbleibe.

Zu weit in die Zukunft blicken will Sven Holz noch gar nicht. Mit der Partie bei der SG Sendenhorst startet am Samstag (26. 1.) dien Rückrunde für die DJK/VBRS-Handballer – und in der möchten sie möglichst mehr Punkte holen als die 16:10-Bilanz in der Hinserie. Insgesamt passt es, hat auch Handball-Abteilungsleiter Thomas Bücking festgestellt: „Die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Das hat selbst die jüngste Heimniederlage gegen Neuenkirchen gezeigt – die Jungs haben bis zur letzten Sekunde gekämpft.“

Dranbleiben, die Spitzenmannschaften ärgern, sich weiterentwickeln – der Trainer geht es an, der dafür gerne zwei Abende in der Woche sowie an den Spieltagen von Borghorst nach Coesfeld kommt. Die Familie spielt mit, sonst wäre das nicht machbar. „Meine Frau kennt es ja nicht anders“, sagt Holz mit Blick auf seine Julia, die selbst Handballerin durch und durch ist. Und die Kinder wachsen damit auf. Die dreieinhalbjährige Pia und der 14 Monate junge Jan werden hoffentlich selbst später zum Ball greifen. „Vielleicht ja auch Handball“, lächelt Sven Holz. „Aber auf jeden Fall sollen sie Sport treiben.“