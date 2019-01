E-Junioren küren ihren Hallenkreismeister

Insgesamt zwölf Teams gehen in der Vorrunde an den Start: in Gruppe A DJK Rödder, DJK Coesfeld, DJK Stadtlohn und Union Lüdinghausen, in Gruppe B SpVgg Vreden, DJK Dülmen, SuS Stadtlohn und SC Südlohn, in Gruppe C FC Epe, GW Nottuln, SV Gescher und SG Coesfeld 06. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale, das ab 13 Uhr gespielt wird. Das Finale ist für 14.36 Uhr geplant. Zuschauer sind willkommen, für die Verpflegung sorgt das Helferteam der SG 06.

Im Anschluss kann am Sonntag noch mehr Hallenfußball bewundert werden: Ab 15 Uhr richtet die SG 06 ein E II-Turnier aus. Beteiligte Mannschaften sind GW Nottuln, Fortuna Gronau, TSV Marl-Hüls, SG Borken, DJK Coesfeld und die SG 06 im Modus „jeder gegen jeden“. Die Siegerehrung wird gegen 17.30 Uhr erfolgen.