Klare Sache: Deutschland macht’s!

Wenn die Deutschen bei der WM auf der Platte stehen, fiebern die jüngsten Nachwuchshandballer aus Coesfeld mit. „Andy Wolff ist cool“, sagt Leo, der sich bei der DJK-VBRS den Torwart-Job mit Luis teilt. Beide finden ihn klasse, den 1,98 Meter großen Schnapper, der die Bude regelmäßig vernagelt und die gegnerischen Werfer zur Verzweiflung treibt. „Der hält ja fast alles“, staunt Linus und erntet die volle Zustimmung von Leo, der das Erfolgsgeheimnis kennt: „Der Wolff setzt die Beine super ein.“ Seit fünf Jahren ist Leo selbst aktiv beim Handball dabei und versucht selbstverständlich, seinem Vorbild nachzueifern.

Die männliche E- und D-Jugend der Eintrachtler ist eine bunte Mischung. Von 8 bis 13 Jahren ist alles vertreten, und sie eint der Spaß an diesem schnellen Sport, den die Trainer Jannick Kloster und Lasse Schroer in jeder Einheit vermitteln wollen. „Für eine eigene E-Jugend hatten wir in dieser Saison leider nicht genug Spieler“, bedauert Kloster, der selbst bei den Bezirksliga-Herren der DJK-VBRS mitmischt. Die D-Jugendlichen haben sich in der Vorrunde der Kreisklasse zunächst etwas schwer getan, sich aber von Woche zu Woche gesteigert – kurz vor Weihnachten gab es einen umjubelten 15:11-Sieg gegen GW Nottuln. In der Platzierungsrunde geht es am 3. Februar mit dem Auswärtsspiel beim TV Emsdetten III weiter. „Da werden wir angreifen“, verspricht Jannick Kloster.

Aus Neulingen und „alten Hasen“ besteht die Nachwuchsmannschaft. Fabian gehört schon seit sechs Jahren zum Team, Levi wiederum ist erst im vergangenen Sommer zum Handball gekommen, nachdem er schon andere Sportarten ausprobiert hatte. „Meine Cousinen spielen auch, und die Schwester meiner Tante war sogar Nationalspielerin“, erzählt er. Familienbande. Die Tante, das ist Eva-Maria Hülsmann, jahrelang Leistungsträgerin bei den DJK-Damen, und deren Schwester Clara Woltering. Folglich war Levis Weg zum Handball nicht weit.

Und Spaß macht es allemal. „Beim Fußball gibt es ständig Diskussionen, bei uns nicht“, versichert Leo. Obwohl es sehr körperbetont zugeht, wie Mads feststellt. Und: „Handball ist schnell, spannend und es fallen viele Tore“, verweist Hannes H. auf die Vorzüge dieser Sportart, die aktuell Millionen Menschen vor dem Fernseher fesselt – auch heute Abend im Halbfinale gegen Norwegen, bei dem auch die jüngsten DJK/VBRS-Handballer wieder kräftig die Daumen drücken werden. 7 Die Handballabteilung der DJK Coesfeld-VBRS veranstaltet am morgigen Samstag (26. 1.) und am Samstag (2. 2.) ein Schnuppertraining für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Halle 1 am Schulzentrum, Holtwicker Straße 8 in Coesfeld. Trainiert wird jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich Sportkleidung und Hallenschuhe sollten mitgebracht werden.