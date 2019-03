Hinten „Heuer“ und vorne Sebastian Schnute

Wobei der Erfolg das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung und – mal wieder – einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit war. Denn nach dem 1:0 durch Janes Kloster lagen die Coesfelder durchweg hinten und gingen erst nach exakt 47 Minuten durch einen Treffer von Frederic Wienecke wieder in Führung – die sie sich dann nicht mehr nehmen ließen, weil der Comebacker nicht mehr zu stoppen war: Sebastian Schnute, der vor allem wegen der Verletzung von Tim Püttmann wieder eingestiegen ist, warf gleich ein halbes Dutzend Tore. „Hinten Heuer, vorne Schnute“, brachte Sven Holz das Geheimnis des Erfolges auf einen einfachen Nenner.

Allerdings lieferten die Eintrachtler über weite Phasen wieder eines ihrer typischen Spiele ab: grundsätzlich nicht schlecht, aber viel zu fahrig in der Chancenverwertung. „Natürlich hat Ochtrup mit Luca Lehmann einen der besten Torhüter der Liga“, erklärte der Trainer. „Aber wir haben ihn auch teilweise sehr gut aussehen lassen.“ Weil gute Möglichkeiten immer wieder ungenutzt blieben, lief die DJK-VBRS meist einem Rückstand hinterher: Über 1:3 (3.) und 7:10 (24.) ging es mit 12:13 in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang dauerte es einige Zeit, bis die Wende gelang: 14:16 stand es (38.), dann 18:20 (44.).

Aber auf die Coesfelder war mal wieder Verlass. „Die Jungs haben selbst in der Pause gesagt, dass die zweite Halbzeit uns gehört“, erzählte Holz. Und sie hielten Wort. „Wir sind sicherlich konditionell nicht so schlecht“, erklärte der Trainer. „Wir haben aber auch die Möglichkeit, von der Bank zu wechseln.“ In der Schlussphase nahm Sebastian Schnute das Heft in die Hand, warf fünf seiner sechs Treffer und profitierte ebenso wie seine Nebenleute Till Schöttler und Steffen Böyer davon, dass die Ochtruper Janes Kloster schon frühzeitig in einer kurze Deckung nahmen. „Die Lücken, die dadurch entstanden sind, haben wir sehr gut genutzt“, lobte Holz.

Fünf Tore in Folge bescherten die 23:20-Führung, und selbst eine doppelte Unterzahl brachte die DJK-VBRS nicht mehr vom Kurs ab, im Gegenteil: Steffen Böyer traf bei vier gegen sechs zum 29:23, am Ende hieß es 30:24 – ein süßer Sieg für Sven Holz gegen seinen alten Club, vor allem aber zwei wichtige Punkte, um sich klar vom Gegner abzusetzen und alle Optionen im Kampf um die Vizemeisterschaft zu wahren. Und die Ochtruper schafften es tatsächlich zwei Minuten vor dem Ende, in Person von Lars Oelerich einen Siebenmeter gegen Niels Heuermann zu verwandeln – im siebten Versuch! 7 DJK Coesfeld-VBRS – Arminia Ochtrup 30:24; Niels Heuermann und Kai Michel (im Tor), Till Schöttler (10/5), Sebastian Schnute (6), Steffen Böyer (6), Frederic Wienecke (5), Janes Kloster (3), Finn Kloster, Eike Ralenkötter, Felix Dartmann, Andreas Hüppe, Nino Adler.