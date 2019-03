Der erste Abschnitt ging mit 20:25 verloren. „Wir mussten ja auch auf die Handballer warten, die zeitgleich noch in Halle 2 nebenan gespielt haben“, scherzte SG-Volleyballchef Bernhard Heuermann, „als die Zuschauer dann im Laufe des zweiten Satzes in Halle 1 kamen, wurde es besser. Vorher haben sie auch nichts verpasst.“ Knapp mit 25:23 ging auch dieser Durchgang an den Gegner.

Aber danach lief der SG-Motor wie geschmiert. Mit 25:13, 25:18 und 15:10 feierten die Coesfelder den 15. Erfolg im 17. Spiel. „Die Stimmung war super“, freute sich Heuermann, „und es war natürlich super, dass wir gewonnen haben.“ 150 Schaulustige verfolgten den Auftritt des kommenden Regionalligisten, der in zwei Wochen bei der Auswärtspartie in Iserlohn Abschied nimmt aus der Oberliga. Als Tabellenzweiter kann sich Iserlohn da schon mal auf die Relegation einstimmen.