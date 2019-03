Dabei begann die Saison eher schleppend für die B- Jugendlichen. Dem Unentschieden zum Liga-Auftakt gegen SF Merfeld folgte das deutliche Ausscheiden im Pokal gegen den Bezirksligisten SuS Olfen. Durch konstant hohe Trainingsbeteiligung und Fleiß steigerten sich die Jungen um das vor der Saison neu zusammengekommene Trainerteam mit Christian Drees und Christian Wennning. So entschied die B-Jugend die folgenden vier Spiele erfolgreich für sich und ließ sich auch nicht durch eine knappe Niederlage bei Fortuna Gronau aus dem Tritt bringen. Auch die Topspiele gegen den SV Gescher und TuS Wüllen verließ die B- Jugend der SG Coesfeld 06 als Sieger.

Aufgrund der erfolgreichen Hinrunde überwinterte die Mannschaft als Herbstmeister der Kreisliga A. Auch der Beginn der Rückrunde gestaltete sich eher schwierig, weil die Mannschaft nun häufig auf defensiv spielende Gegner traf. Nichtsdestotrotz erreichten sie 13 Punkte aus sechs Spielen. Außerdem stellt die Mannschaft mit nur 20 Gegentoren die stärkste Defensive der Liga. Aber auch die Offensive muss sich mit 43 Toren nicht verstecken. Besonders Jonas Warmes (11 Tore), Lennart van Deenen (ebenfalls 11 Tore) und Julius Kühle (10 Tore) trugen sich erfolgreich in die Liste der Torschützen ein.

Nach der erfolgreichen Hinrunde und dem Erreichen von Platz eins will die SG 06 diesen verteidigen und bis zum Ende der Saison um die Meisterschaft mitspielen. Dicht hinter der SG Coesfeld 06 sind die beiden Verfolger aus Gescher und Merfeld, die beide noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben und jeweils mit 36 und 35 Punkten auf Rang zwei und drei der Tabelle lauern. Beide will die Coesfelder Mannschaft in den kommenden Wochen bezwingen, um ihren Platz an der Sonne zu verteidigen und um sich am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle wiederzufinden.