Coesfeld. Was für ein toller Wettkampf: Das Showteam Aventura der SG Coesfeld 06 überzeugte beim Amateurfestival „Duisburger Tanztage“. Bei den Querbeet Kids treten knapp 100 Mannschaften an. Da das Finale am Tag der Revue „Hausnummer 7“ ist und der Großteil der Gruppe dort auftreten wird, war klar, dass ein Finaleinzug wohl nicht wahrgenommen werden kann.

Von Allgemeine Zeitung