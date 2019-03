Bei den anstehenden Wahlen wurde der 2. Vorsitzender Heinz-Hermann Richter, der Kassenwart Jochen Sprenger, der Sportwart (kommissarisch) Rudi Overmeyer und für die Öffentlichkeitsarbeit (kommissarisch) Dr. Manfred Günnigmann gewählt. Der ganz besondere Höhepunkt war in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder: Margit Kubiak, die immer noch aktiv spielt, wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Sigfried Schulz, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und auch heute noch spielt, für 50 Jahre Mitgliedschaft und Dr. med. Ansgar Tigges, der viele Veränderungen in der Vereinsgeschichte miterlebte, für 60 Jahre Mitgliedschaft.

„Ehre, wem Ehre gebührt“, lobte Dr. Manfred Günnigmann Dr.med.A.Tigges. „Wer sich solche Verdienste erworben hat, sollte auch vom Verband geehrt werden.“ Barbara Niemeyer, 1. Vorsitzende des WTV-Bezirks Münsterland, verlieh ihm zu diesem Anlass die bronzene Ehrennadel des WTV.

Aller Guten Dinge sind drei: Zum Ausdruck des besonderen Dankes wurde Dr. med. AnsgarTigges vom Vorstand als Ehrenvorsitzender gewählt.