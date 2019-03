Konzentriert auf dem Gas bleiben

Coesfeld. Unterschiedlicher hätten sich die Wege der beiden Kontrahenten kaum entwickeln können. Hier die Handballerinnen der DJK Coesfeld-VBRS, die höchst beeindruckende 21:3 Punkte aus den letzten zwölf Spielen gesammelt haben – und auf der anderen Seite das Team von Borussia Dortmund III, das so gar nicht mehr in die Gänge kommen will und immer näher an die Abstiegszone rutscht. „Das macht es nicht leichter für uns“, will Dirk Haverkämper vor dem Heimspiel heute jeden Anflug von Überheblichkeit im Keim ersticken. „Wenn wir nicht Volldampf gehen, wird da nichts zu holen sein.“

Von Frank Wittenberg