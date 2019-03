Mit weißer Weste in die Osterpause

16 Zähler hat die HSG erst gesammelt, damit aber einen gepflegten Abstand zu den Abstiegsplätzen. Dass bei der 25:30-Niederlage vor einer Woche bei Sparta Münster der Top-Torschütze aus Hohne/Lengerich, Frederik Grune, die rote Karte inklusive Bericht gesehen hat, könnte den Coesfeldern in die Karten spielen. „Damit müsste er gegen uns gesperrt sein“, spekuliert Holz.

Für die DJK-VBRS bleibt es bei dem Ziel, mit weißer Weste durch die beiden Spiele in Lengerich und am nächsten Samstag daheim gegen Schlusslicht TB Burgsteinfurt zu kommen – damit die Spannung zur Osterpause so richtig steigt. „Dann hätten wir eine schöne Ausgangsposition und tatsächlich alle Chancen, in den letzten drei Spielen gegen die direkten Konkurrenten ins Aufstiegsrennen einzugreifen“, betont der Trainer. Ein Luxus, mit dem nach einer eher durchwachsenen Hinserie nicht unbedingt zu rechnen war – aber auch Ausdruck der guten Entwicklung der Mannschaft.

Die muss wie in den vergangenen Wochen den Ausfall einiger Langzeitverletzter wie Tim Püttmann kompensieren, zusätzlich fehlt diesmal Marcel Uppenkamp. Aber Sven Holz ist optimistisch, auch die Hürde Hohne/Lengerich nehmen zu können: „Zurzeit greifen bei uns die vielen kleinen Rädchen zusammen.“ 7 Anwurf: Sonntag, 17 Uhr, Dreifachhalle Eduard-Lagemann-Str. 1 in Lengerich.