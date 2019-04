Feuerwerk im Kreispokal-Halbfinale

Am Donnerstagabend kämpfen die beiden Bezirksliga-Konkurrenten um den Finaleinzug. Im Flutlichtschein wird das ewig junge Duell um 19 Uhr im TSG-Stadion angepfiffen. „Ich kann gar nicht glauben, was mir ‚Hase’ erzählt hat“, staunte Engin Yavuzaslan, „Coesfeld hat den Kreispokal ja noch nie gewonnen.“ Thomas Grube muss es wissen, denn er hat alles erlebt, was sich rund um die „Blauen“ in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten abgespielt hat.

Engin Yavuzaslan ist heiß auf diese Trophäe, die im Pokalschrank in der Reiningmühle bislang keinen Platz gefunden hat. „Nur gut, dass sich gegen Reken keiner verletzt hat“, atmete er auf, „Ausfälle können wir uns bei dem engen Kader gar nicht erlauben.“ Auf der dünn besetzten Auswechselbank saß Andree Dörr, sein zweiter Co-Trainer neben Mario Worms. Philip „Luca“ Schink und Dominic Steiner, die beide ihren Kurzeinsatz bekamen, assistierten ihm. Auch Johannes Kasnatscheew, der schlagfertige Schnapper, für den Marvin Langer das Tor hütete, schaute dem Geschehen von außen zu und haute wieder einen typischen Spruch raus: „Der Trainer hat mich geschont für Donnerstag!“ Allzu gern würde „der Russe“, wie ihn die Klubkameraden rufen, gegen seinen Ex-Verein auflaufen.

Im Gefühl des 2:0-Pausenvorsprungs schalteten die Coesfelder im zweiten Durchgang den Ruhemodus ein. „Da sah man, dass sich keiner verletzen wollte“, bemerkte der Coach mit Kennerblick, „die Aufgabe gegen den SC Reken haben sie dennoch intelligent gelöst. Die Vorstellung war brutal gut! Ich genieße jede Sekunde, die ich mit dieser tollen Mannschaft zusammen bin.“ Dass sich am Saisonende die Wege trennen werden, stimmt ihn traurig.

Aber Engin Yavuzaslan ist ein Kämpfer, das war er immer in seiner Karriere – und ein Heißmacher ist er auch. „Am Donnerstag müssen alle brennen!“ Mit einem Feuerwerk will er die nächste Stufe fürs Double zünden: Meisterschaft und Pokaltriumph sind seine Ziele. Sollte der 38-jährige Haudegen sie realisieren, würde er ein grandioses Kapitel im Geschichtsbuch dieses Vereins schreiben.