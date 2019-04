Duell der beiden Serientäter

Coesfeld. Die Ansage ist nicht von schlechten Eltern. Mit einem 35:28-Heimsieg gegen Westfalia Kinderhaus im Rücken reisen die Handballerinnen des SV Hohenlimburg heute nach Coesfeld – das verdient Respekt, aber mit schlotternden Knien sollen seine DJK/VBRS-Damen heute nicht über das Parkett schleichen, betont Dirk Haverkämper. Warum auch? „Wir sind seit September in eigener Halle ungeschlagen“, verweist er auf die Erfolgsbilanz. Sogar ohne Punktverlust sind sie seitdem in der „Hölle 1“. Und das soll auch heute so bleiben.

Von Frank Wittenberg