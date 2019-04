Von Wolke 7 in den Alltag

Auch einen Tag später kann Yavuzaslan kaum fassen, was Marius Borgert da auf den Rasen gelegt hat. „Da kommt einer und macht sechs Tore in einem Halbfinale“, schüttelt er ungläubig den Kopf. Aber Borgert spiele schlicht eine tolle Saison, habe nach dem Abgang von Aleksandar Temelkov in der Winterpause noch mehr Verantwortung übernommen. „Wir haben aber im gesamten Kollektiv eine überragende Qualität“, weiß der Trainer, dass auf jeden einzelnen seiner Jungs absolut Verlass ist. Alle sind sie sich nicht zu schade für Drecksarbeit. „Auch die Unterstützung durch die Zuschauer aus Coesfeld war super.“

So groß die Euphorie nach dem spektakulären 6:3-Auswärtssieg auch ist, schon am Sonntag steht wieder der Ligaalltag auf dem Programm – und das mit einer echten Hausnummer, denn die Eintrachtler müssen beim Tabellendritten TuS Haltern II ran. „Ein richtig starker Gegner, das wird brutal schwer“, zollt Yavuzaslan der TuS-Reserve seinen größten Respekt. Zumal er sich kaum vorstellen kann, dass sein ohnehin dünn besetzer Kader so kurz nach dem Pokalspiel wieder zu 100 Prozent bei Kräften ist: „Wir haben ja keine 18 Physiotherapeuten, die sich in der Zwischenzeit um uns kümmern.“

Dennoch: Das Double aus Bezirksliga-Meisterschaft und Pokalsieg wird immer greifbarer. „Eine größere Motivation kann es nicht geben“, betont der Spielertrainer, der sich doch wundern musste über die Aussagen seines Dülmener Kollegen Marcus Fischer, der den DJK’lern ein arrogantes Auftreten vorgeworfen hat. „Arrogant? Wir müssen von unserer Qualität überzeugt sein“, betont Engin Yavuzaslan, der über die Motivation Fischers, solche Sprüche zu tätigen, nur spekulieren kann: „Vielleicht will er eher davon ablenken, dass die TSG zum 100-jährigen Vereinsjubiläum keinen Erfolg hat.“ 7 TuS Haltern II – DJK Coesfeld-VBRS, Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportanlage Haltern, Stausee III (Kunstrasen), Lippspieker in Haltern am See.