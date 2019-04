Spektakuläre Torgala mit Knallbonbon

Coesfeld. Weil der Spielverlauf wahrhaftig nicht für einen Samstagabend-Krimi taugte, fühlte sich Steffi Lappe bewogen, in letzter Sekunde noch einen echten Knallbonbon auszupacken. Nach dem Ballgewinn in der eigenen Abwehr blieb keine Zeit mehr auf der Uhr, um einen Tempogegenstoß zu starten. Also hielt sie aus 35 Metern einfach mal drauf, über die Torhüterin hinweg, Unterkante Latte – drin! Das Prädikat „Tor des Tages“ hatte sie sich damit redlich verdient. Dabei standen dafür satte 48 (!) zur Auswahl, denn so oft knipsten die DJK/VBRS-Damen beim 48:22 gegen die HSG Hohenlimburg – ein beinahe unfassbarer Kantersieg, der das Team auf Platz zwei der Verbandsliga katapultiert.

Von Frank Wittenberg