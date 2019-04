Prima Entwicklung beschert ersten Sieg

Coesfeld. Einen schweren Saisonstart hatten die E II-Mädchen der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS. Die aus Fußballanfängerinnen und Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs bestehende Mannschaft hatte in der Hinrunde einige schwere Partien, doch das Team kämpfte in jedem Spiel. Durch die Winterpause gestärkt hat die Mannschaft nun direkt in ihrem ersten Rückrundenspiel gegen RW Nienborg ein Unentschieden erzielt.

Von Allgemeine Zeitung