Immer im Einsatz für den Fußballkreis

„Horst kann kaum nein sagen, wenn es darum geht, Arbeit und Aufgaben im Fußball zu übernehmen“, verriet Westphal im Rahmen der Ehrung. Im Kreis machte sich der Schiedsrichter durch zahlreiche Ämter verdient. Noch heute ist Horst Dastig als Staffelleiter der Kreisligen Coesfeld und seit drei Jahren als Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses tätig. Für seine Verdienste hatte Dastig schon die silberne (2009) und goldene Verdienstnadel (2016) des FLVW bekommen.

Der in Velen wohnhafte und für SW Holtwick an der Pfeife aktive Christoph Hanck erhielt aus den Händen von Willy Westphal die silberne Verbands-Ehrennadel. Hanck hatte am 27. Oktober 1994, damals noch im Kreis Recklinghausen, als Unparteiischer begonnen. Unter, so Westphal, „schwierigen Bedingungen übernahm er ab dem 1. Januar 2006 für über sieben Jahre die Aufgaben als Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Schiedsrichter-Ausschuss.“ Zuletzt stand Hanck diesem Gremium sechs Jahre vor.