Spiel und Spaß stehen im Vordergrund

„Viele der Spielerinnen sind bereits in einem Fußballteam der DJK“, erklärt Schultewolter. „Die Fußballschule ist eine tolle Möglichkeit, um in den Fußball reinzuschnuppern.“ Deshalb hoffe der Verein, so mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern. „Natürlich steht in erster Linie Spaß im Vordergrund“, stellt Jonas Rohring von der Erlebniswelt Fußball klar. „Die Mädchen sollen sich in verschiedenen Übungen spielerisch verbessern.“ Gemeinsam mit Dabby Meis, Sven Juttamann und Leo Schöttler trainiert Rohring die Teilnehmerinnen in den Bereichen Torschuss, Dribbling, Passspiel und Koordination. Zwischendurch gibt es natürlich Trinkpausen, die Fleischerei Vollmer sorgt für die Verpflegung zum Mittag.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir als Verein selbst eine Mädchenfußballschule organisiert“, erzählt Schultewolter. „Für die vielen Ehrenamtlichen war der Aufwand mit der Zeit allerdings zu groß.“ Nun also die Kooperation mit der Erlebniswelt Fußball. „Ihnen eilt ein guter Ruf voraus, so ist der erste Kontakt entstanden“, berichtet Schultewolter. Ein weiterer Partner ist die Sparkasse Westmünsterland. Diese sponserte den Sportlerinnen die Trikots für die Fußballschule. „Wir wollen gerade Sportvereine und Kinder unterstützen“, sagt Birgitt Tempelmann, Geschäftsstellenleiterin der Hauptstelle Coesfeld. „Das soll auch in Zukunft weiter passieren.“

Ein großer Vorteil, da sind sich Trainer, Verein und die Sparkasse sicher, ist, dass die Mädchen keinen Druck haben, sich durchzusetzen. „Die Mädchen müssen sich nicht mit Jungs messen, sondern können untereinander spielen“, erklärt Schultewolter. „Es ist eine reine Mädchenveranstaltung.“ Nach den Osterferien trainieren die DJK-Mannschaften weiter. „Neulinge sind herzlich willkommen“, freut sich Schultewolter.