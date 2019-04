„Jeden einzelnen Spieler besser machen“

Iraj, wie überraschend kam für dich der Aufstieg?

Iraj Shir Ali: Ehrlich gesagt gar nicht so überraschend. Wir hatten einen guten Plan, und alle haben für das große Ziel gearbeitet. Wir sind früh in die Vorbereitung eingestiegen und haben das auf dem Niveau der zweiten oder dritten Liga durchgezogen. Die Jungs wollten das. Sicherlich hatten wir auch Glück mit wenigen Verletzungen.

Wie sehr hast du als Trainer darauf eingewirkt?

Iraj Shir Ali: Es gehört dazu, immer wieder zu korrigieren, zum Beispiel bei Technikproblemen. Das ist für die Spieler manchmal anstrengend. Ich sage immer: Da müssen sie in den saueren Apfel beißen, aber danach wird es süß.

Einen süßen Geschmack hat der gesamte Saisonverlauf hinterlassen.

Iraj Shir Ali: Wir haben das mit großer Stabilität durchgezogen. In der Hinrunde haben wir 24 Punkte geholt, in der Rückrunde 21, dazu alle Heimspiele gewonnen. Allein sieben Spiele haben wir glatt mit 3:0 für uns entschieden. Wir haben 16 Punkte mehr gesammelt als in der Vorsaison. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle noch einmal allen, die uns diesen Erfolg gewünscht haben.

Und die Konkurrenz?

Iraj Shir Ali: Minden war uns anfangs dicht auf den Fersen, die sind aber in der Rückrunde ziemlich eingebrochen. Ich hatte ohnehin TV Hörde II und TuS Iserlohn stärker eingeschätzt. Ganz wichtig war, dass wir das letzte, für uns eigentlich bedeutungslose Spiel in Iserlohn 3:1 gewonnen haben – da haben wir noch einmal gezeigt, wie verdient wir Meister geworden sind.

Jetzt geht es in die Regionalliga. Wie groß ist der Respekt?

Iraj Shir Ali: Wenn unser Kader so zusammenbleibt und wir neben Yannick van Dijk noch eine weitere Verstärkung bekommen, ist mir nicht bange. Im Gegenteil: Die Mannschaft hat das Zeug, auch da ganz oben mitzuspielen. Du darfst ohnehin nie Angst haben, sonst wird das nichts mit deinen Zielen.

Das klingt extrem optimistisch.

Iraj Shir Ali: Ja, aber wir werden auch hart dafür arbeiten. Am 1. Juni und damit drei Monate vor dem Saisonstart werden wir in die Vorbereitung einsteigen. Dann wird drei- bis viermal in der Woche trainiert, unter anderem im Sand, im Fitnessstudio und im Kraftraum, um viel Abwechslung zu bringen. Künftig wird es fest eine dritte Trainingseinheit geben. Es wird nicht einfach für die Jungs, weil wir die Ansprüche noch höherschrauben werden. Die Spieler wissen das und wollen mitziehen.

Was muss sich personell tun?

Iraj Shir Ali: Wir sind froh, mit Yannick van Dijk einen weiteren Außen- und Diagonalspieler in unseren Reihen zu haben. Sicherlich benötigen wir auf der Position des Zuspielers noch eine Entlastung für Fabian Röttgering – im Hinblick auf mögliche Verletzungen, aber auch auf andere taktische Möglichkeiten. Und ich hoffe natürlich, dass der jetzige Kader komplett bleibt.

Starke Gegner erwarten euch in der Regionalliga, aber auch ein anderer Spielball mit anderen Eigenschaften. Wie kompliziert wird das?

Iraj Shir Ali: Auch deshalb beginnen wir so früh mit der Vorbereitung. Ich habe im Iran bereits mit diesem Ball gespielt. Zwei bis drei Wochen zur Eingewöhnung müssten reichen.

Du bist also sehr optimistisch, mit der SG 06 die Erfolgsstory weiterschreiben zu können?

Iraj Shir Ali: Die Jungs haben allesamt das Zeug, sich noch mehr weiterzuentwickeln. Für mich steht immer die Verbesserung im Vordergrund, auch wenn es die Spieler vielleicht manchmal nervt. Ich möchte jeden einzelnen noch besser machen. Dafür arbeite ich – nicht nur für mein Geld, sondern für allem für mein Ziel.