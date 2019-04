Der erfahrene Langläufer der LG Coesfeld nutzt die Gelegenheit, die viertägige Reise mit dem 43. „Schneider Electric Marathon de Paris“ zu verbinden.

In diesem Jahr hat sich der Marathon mit erstmals über 48 031 Finishern zum zweitgrößten Marathon weltweit entwickelt.

Noch im vergangenen Jahr hat Jens Volmer mit seinem Laufkumpel Carsten Bäumer gemeinsam die Dreieinhalb-Stunden-Marke in Düsseldorf geknackt.

In diesem Frühjahr hat er für das besondere Ereignis jedoch allein trainiert. Deshalb will sich Jens Volmer, für die ganze Plackerei und der besonderen Veranstaltung wegen, noch einmal mit einer hervorragenden Zeit belohnen.

Beeindruckend findet er früh am Morgen der Veranstaltung die gewaltige Zahl der Teilnehmer, die auf der Avenue des Champs-Élysées vor dem „Arc de Triomphe“ Aufstellung bezogen haben. Nach dem Startschuss kurz nach acht führt die Strecke zunächst leicht abwärts in Richtung „Place de la Concorde“. „Die vielen Wahrzeichen wie Opéra Garnier, Notre-Dame oder der Eiffelturm sind faszinierend“, findet er.

Angefeuert von seiner Ehefrau Dajana, den beiden Töchtern Lea und Nelli, Tausenden von Zuschauern, Musik-Bands und Gruppen erreicht Jens Volmer überglücklich das Ziel in neuer Bestzeit von 3:23:09 Stunden. Er wird 1730. in der AK 40 und landet im ersten Sechstel seiner Altersklasse (11 477 Finisher).

Seine Bestzeit kann er damit noch einmal um fünf Minuten nach unten drücken, was im Kreis seiner Familie natürlich gebührend gefeiert wird.

Auch das Flammen-Inferno in der Kathedrale Notre-Dame erleben die Volmers. Vom „Arc de Triomphe“ aus werden sie Zeuge des verheerenden Großbrandes von Notre-Dame, wo sie am Nachmittag noch schöne Fotos geschossen haben. Das Feuer und die riesige Rauchsäule sind von vielen Orten in Paris kilometerweit zu sehen.